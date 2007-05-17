ЄС у Каннах представить своїх 11 кінофільмів

11 кінофільмів, що вироблялися за підтримки ЄС, будуть представлені на 60-му Каннському фестивалі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Серед них - “Імпорт Експорт” Ульріха СЕЙДЛА, “Після нього” Гаеля МОРЕЛЯ, “Гараж” Ленні АБРАХАМСОНА тощо.

Усі ці 11 кінострічок, відібрані для участі у різних конкурсних програмах фестивалю, отримали в рамках програми MEDIA від 24 до 70 тис. євро на підтримку виробництва та розповсюдження.

Крім того, в рамках Каннського фестивалю, 26 травня, відбудеться і 5-й День Європи, в ході якого, зокрема, плануються дебати комісара ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Віванн РІДІНГ з виробниками кінопродукції.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Єврокомісія оголосила про виділення 775 млн. євро на фінансування програми MEDIA в 2007-2013 роках.

Каннський фестиваль розпочався 16 травня і триватиме до 27 травня.

Картини українських режисерів не будуть представлені в рамках основної конкурсної програми, проте з ними можна буде ознайомитися на кіноринку, який проводиметься під час фестивалю. Там будуть представлені такі фільми, як “Два в одному” Кіри МУРАТОВОЇ, “Аврора” Оксани БАЙРАК, “Біля річки” Єви НЕЙМАН і фрагменти картини Романа БАЛАЯНА “Обранець”.