7 лютого в історії

У 1984 році американський астронавт Брюс Маккендес став першою людиною, що вийшла у відкритий космос без страхувального пристрою.

Під час польоту "Челленджера" при допомозі спеціального апарату на реактивній тязі він залишив корабель і рухався навколо нього у відкритому космосі на відстані до 100 метрів. Апарат, вагою 136 кілограмів, що одягається як "заплічний рюкзак", дозволяв переміщуватись у просторі зі швидкісью до 2 км/год. Після його півторагодинного випробування Маккендес безпечно повернувся на борт "Челленджера".

1906 року сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).

В 1920-му в Іркутську за повстановою місцевого Військово-революційного комітету розстріляно 47-річного адмірала Олександра Колчака, верховного правителя монархічних російських військ в період громадянської війни.

1992 рік — у голландському місті Маастрихт міністри закордонних справ, економіки та фінансів країн - членів ЄЕС підписали "Договір про Європейський Союз", який передбачав трансформацію ЄЕС в новий економічний, валютний, а у перспективі і політичний Європейський Союз.

Ядро 240-сторінкового документу, схваленого представниками 12 західноєвропейських держав, склали економічний і валютний союзи. До 1999 року країни мали ввести єдину валюту, єдине громадянство, а жителі об`єднаної Європи отримають активне і пасивне виборче право на виборах до місцевих органів країни, в якій вони в даний момент проживають; оборонна політика країн - учаниць Європейського союзу мала б формуватись спільними зусиллями на основі воєнно-політичних принципів НАТО. Маастріхтський договір набував чинності з 1993 року і до того часу був ратифікований у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іраландії, Іспанії, Португалії, Італії, Греції, Данії, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах.

7 лютого народилися:

1478 рік —Томас Мор, англійський філософ, державний діяч, лорд-канцлер (1529-32 рр.), письменник ("Утопія"), один з основоположників утопічного соціалізму.

1812 року народився Чарльз Діккенс, англійський письменник ("Давид Копперфільд", "Олівер Твіст", "Холодний дім", "Тяжкі часи"…).

Твори Діккенса пронизані дотепністю, що вплинула на оригінальність національного характеру і образу мислення, відомого в світі, як "англійський гумор". Письменник похований в куточку поетів у Вестмінстерському абатстві.

У 1906-му народився Олег Антонов, український авіаконструктор; створив понад 60 типів транспортних літаків і планерів.

Створив близько 50 конструкцій учбових, транспортних і спортивних планерів (наприклад, Рот Фронт-1). В 1939 на планері "Рот-Фронт-7" (РФ-7) конструкції Антонова Ольга Василівна Клепікова встановила абсолютний міжнародний рекорд по дальності польоту на планері (749,203 км). Сконструював літак АН-2, який широко застосовується в народ. господарстві країни; створив ряд транспортних і пасажирських турбогвинтових літаків, в тому числі літак АН-10. 1958 розробив конструкції суцільнометалевих спортивних планерів А-11 і А-13.

ТСН