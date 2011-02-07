Українські туроператори припинили продаж турів до Єгипту

У Асоціації лідерів туристичного бізнесу України (АЛТУ) повідомляють, що туроператори припинили продаж турів і припинили видачу документів за вже сплаченими турами до Єгипту після оприлюднення рекомендації МЗС утриматися від поїздок до Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АЛТУ.

Як зазначають в асоціації, інформація, що з`являється в ЗМІ, про продовження відправок туристів до Єгипту не відповідає дійсності.

Зокрема, за даними АЛТУ, минулими вихідними літаки вилітали з України до Єгипту з метою планово вивезти туристів, які відпочивають на курортах в Шарм-ель-Шейху, Хургаді, Дахабі й Табі.

Зокрема, 5 лютого, до Єгипту було відправлено 6 літаків, на борту яких був 31 пасажир, серед яких іноземці та декілька туристів, у яких були документи на руках ще до оприлюднення рекомендації МЗС утриматися від поїздок до Арабської Республіки Єгипет.

За даними асоціації, в Україні працює 5 туроператорів за напрямком Єгипет: TEZ TOUR, Turtess Travel, Пегас Touristic, Anex Tour і Coral. Вони оголосили про припинення продажів турів до Єгипту до стабілізації ситуації й організували інформування туристів про потенційну небезпеку.

Нагадаємо, наприкінці січня ц.р. МЗС наполегливо рекомендував українцям утриматися від поїздок до Єгипту. Зокрема, зовнішньополітичне відомство рекомендує утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії та Суеца, а також на курорти Єгипту до стабілізації там ситуації.