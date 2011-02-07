Піраміди Єгипту - за колючим дротом

Через протести в Єгипті туристів не пускають до найвизначнішої пам`ятки - пірамід Гізи.

Як повідомляють «Подробности-ТВ», подивитися на гігантські споруди можна лише здалеку. Їх оточив конвой, по периметру виставлені танки і блок-пости. Усе це з міркувань безпеки - біля пірамід завжди багато людей, а оскільки у країні заворушення - є ризик терактів.

Без роботи залишилися ті, хто заробляє на туризмі. Бедуїни навіть верблюдів змушені відганяти від пірамід.

За два тижні протестів туристичний сектор Єгипту не дорахувався мільярда доларів.