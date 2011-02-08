Буревій зруйнував скульптури монастиря на Львівщині

На Львівщині, в ніч з 4 на 5 лютого, було зруйновано дві барокові скульптури Домініканського монастиря у смт Підкамінь Бродівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, через сильні пориви вітру впала частина риштування, внаслідок чого розбито дві барокові скульптури Домініканського монастиря, який є пам’яткою архітектури національного значення.

Риштування, падаючи, пошкодило частину даху дзвіниці. Внаслідок падіння риштування ніхто не постраждав.

Як зазначається у повідомленні, у 2010 році приватне підприємство з Нововолинська (Волинська область) проводило аварійні роботи, під час яких була демонтована верхня частина аварійної вежі. Через відсутність фінансування роботи було призупинено і в 2011 році не проводилися. Риштування на будівлі залишалося.

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК дав доручення обласній прокуратурі, щоб вона з’ясувала ситуацію, що склалася в смт Підкамінь Бродівського району.

Окрім цього, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ розпорядився, щоб 8 лютого, на засіданні президії Львівської обласної ради було заслухано інформацію представників Львівської ОДА щодо виконання аварійних робіт на вежі монастиря у Підкамені.

Довідка УНІАН. Домініканський монастир у Підкамені спорудженого впродовж XVII-XVIII ст. До 1946 року монастир був діючим, у 40-50-их роках там була в’язниця. У другій половині 50-их років ХХ ст. на місці в’язниці було засновано психоневрологічний інтернат закритого типу. У храмі зробили конюшню, а згодом – гараж для сільськогосподарської техніки, у 1997 році монастир відновлено. Тепер він належить монахам студитам УГКЦ і носить назву "Походження Древа Христового".

29 червня 2009 р, депутатський корпус Львівської обласної ради прийняв програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік. Перелік об’єктів капітального будівництва, що фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку у розділі «Охорона культурної спадщини» містить і п.25 «Ліквідація аварійного стану дзвіниці храму Домініканського монастиря в смт Підкамінь Бродівського району».