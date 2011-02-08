Про катастрофу літака Качинського знімуть фільм

У Польщі почалися зйомки п`ятисерійного художнього фільму про катастрофу в квітні 2010 року літака Ту-154 під Смоленськом, у результаті якого загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 94 державних діячі.

Фільм отримав назву "Прямо з неба". Режисером і автором сценарію є 31-річний кінематографіст Петро Матвейчік.

"Це буде не політичний фільм. Це буде фільм, який розповідає про реальних людей і реальні емоції, а не про те, як трагедію під Смоленськом використовували різноманітні політичні партії. Глядачі, як я сподіваюся, зрозуміють, що я не приймаю будь-чию сторону", - сказав Матвейчік.

За його словами, зйомки фільму триватимуть до кінця лютого і кожна з п`яти частин буде присвячена одній із сімей, чия доля змінилася через трагедію.

Прем`єра першого документального фільму "Туман", заснованого на інтерв`ю співробітників президентської адміністрації, пройшла в січні цього року.

Крім цього, до річниці катастрофи, 10 квітня, буде показана ще одна документальна картина, що складається з інтерв`ю з членами сімей загиблих.

ТСН