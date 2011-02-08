У Калуші встановлять пам’ятник Мазепі
Замість Полтави
Місто Калуш має намір встановити пам’ятник Іванові Мазепі. Про це повідомляє калуська міська газета «Дзвони Підгір’я». За інформацією видання міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК ініціював встановити d місті саме той пам’ятник Мазепі, який уже виготовлений і не поставлений у Полтаві відповідно до Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА з нагоди 300-річчя Полтавської битви.
«Цей пам’ятник Ігор НАСАЛИК має намір привезти до Калуша, – йдеться у публікації. – За словами міського голови він уже зв’язався із скульптором, обговорив таку можливість і з деякими депутатами Верховної Ради».
І.НАСАЛИК повідомив. що для завершення робіт над пам’ятником потрібно ще близько 400 тис. гривень, які він готовий профінансувати особисто. Нині мера Калуша лише цікавить «думкам громади з приводу можливості встановлення у Калуші пам’ятника Мазепі». Невизначеним є і місце, де цей пам’ятник можна поставити. Депутати міської ради підтримують ініціативу мера.
Довідка УНІАН. Автор пам’ятника Мазепі – Микола Білик, кошти на нього збирали як пожертви по всій країні. Бронзового Мазепу мали встановити в Полтаві ще у 2009 році. Однак влада міста свого дозволу не дала: ні депутати , ні мер не хотіли його бачити у своєму місті. Тому цей пам’ятник виявився нікому непотрібним. Пам’ятник Мазепі – це триметрова бронзова скульптура, яка зараз знаходиться в Києві на подвір’ї творчого об’єднання «Художник», де її відлили.
Богдан Яріш, Івано-Франківськ