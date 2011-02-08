У Калуші встановлять пам’ятник Мазепі

Місто Калуш має намір встановити пам’ятник Іванові Мазепі. Про це повідомляє калуська міська газета «Дзвони Підгір’я». За інформацією видання міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК ініціював встановити d місті саме той пам’ятник Мазепі, який уже виготовлений і не поставлений у Полтаві відповідно до Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА з нагоди 300-річчя Полтавської битви.

«Цей пам’ятник Ігор НАСАЛИК має намір привезти до Калуша, – йдеться у публікації. – За словами міського голови він уже зв’язався із скульптором, обговорив таку можливість і з деякими депутатами Верховної Ради».

І.НАСАЛИК повідомив. що для завершення робіт над пам’ятником потрібно ще близько 400 тис. гривень, які він готовий профінансувати особисто. Нині мера Калуша лише цікавить «думкам громади з приводу можливості встановлення у Калуші пам’ятника Мазепі». Невизначеним є і місце, де цей пам’ятник можна поставити. Депутати міської ради підтримують ініціативу мера.

Довідка УНІАН. Автор пам’ятника Мазепі – Микола Білик, кошти на нього збирали як пожертви по всій країні. Бронзового Мазепу мали встановити в Полтаві ще у 2009 році. Однак влада міста свого дозволу не дала: ні депутати , ні мер не хотіли його бачити у своєму місті. Тому цей пам’ятник виявився нікому непотрібним. Пам’ятник Мазепі – це триметрова бронзова скульптура, яка зараз знаходиться в Києві на подвір’ї творчого об’єднання «Художник», де її відлили.

Богдан Яріш, Івано-Франківськ