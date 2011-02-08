Історик: у Російській імперії церква виступала найбільшим русифікатором

Церква пов’язувала народну та елітарну культуру в суспільстві, тому Російська імперія постановила ліквідувати локальну віру. Натомість російська православна церква виступала найважливішим елементом русифікації.

Таку думку висловив професор Університету імені Кардинала Вишинського (Варшава) Богдан Цивінський 8 лютого в Українському католицькому університеті під час відкритої лекції «Національні культури та русифікація у ХІХ ст.». Лекція відбувається у рамках проекту Генерального консульства Польщі у Львові «Разом у об’єднаній Європі».

Професор виділяє дві культури – народну (усну) та елітарну, котра займала незначну частку в суспільстві. «Церква пов’язувала ці дві культури, творила своєрідний місток та унікальність, що, відповідно, ставало механізмом для витворення свідомості народів. Тому Російська імперія постановила ліквідувати віру та церкву, а з усіх народів збудувати одну цілісність, новий світ», – зазначив він.

Окрім влади та церкви, третьою лінією русифікації виступили інтелектуали, котрі впливали на мислення народів. «Імперія презентувала російську культуру як найсвятішу, показувала можливості злиття локальних культур з нею. Місцеві інституції замінювалися на російські: в Україні церкви підпорядковували московському патріархату, відбувалась русифікація інтелектуалів», – сказав Богдан Цивінський.

На думку професора, українці мусять повністю змінити спосіб мислення, найперше у вимірі культури: «Сьогодні Україні не потрібна революція – вам треба долучатися до загальноєвропейської дискусії. Нових імперій в Європі не буде, бо тоді Європа помре. Натомість молодому поколінню варто бути гуманістами і філософами».

Відповідаючи на запитання, чому культура Центрально-Східної Європи не вписується у західноєвропейський контекст? Богдан Цивінський сказав: «Вона є пророчою, месіанською, а на Заході з цього дещо підсміюються. Там не розуміють нашого контексту, бо не знають його», – зауважив професор

***Богдан Цивінський – польський історик, публіцист, опозиціонер, громадський діяч, викладач Факультету історичних і суспільних наук університету ім. Кардинала Стефана Вишинського.