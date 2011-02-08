Лауреат Оскара Джефф Бріджес зніметься у Сергія Бодрова

Голлівудський актор, лауреат премії Оскар Джефф Бріджес зніметься в ролі екзорциста у фільмі "Сьомий син" (The Seventh Son) російського режисера Сергія Бодрова.

Виробництвом стрічки займаються кінокомпанії Warner Bros. і Legendary Pictures, повідомляють західні ЗМІ.

В основу стрічки ляже книга британського письменника Джозефа Ділейні (Joseph Delaney) Учень Відьмака (The Spook`s Apprentice).

У ній розповідається про пригоди селянського хлопчика Тома, який має здатність бачити вовкулаків, домовиків, відьом, привидів та інших істот, які залишаються невидимими для інших людей. Батьки хлопчика віддають його в учні до Відьмака (the Spook), фахівця з боротьби з Силами Темряви. Його й зіграє Джефф Бріджес.

Роль жінки, підозрюваної у відьомстві, за чутками, виконає Дженніфер Лоуренс (Jennifer Lawrence), номінована на премію Оскар за роботу у фільмі Зимова кістка (Winter`s Bone).

Самого ж Тома, найімовірніше, зіграє 20-річний Алекс Петтіфер (Alex Pettyfer), виконавець головної ролі в підлітковому фантастичному бойовику Я - четвертий (I Am Number Four), який виходить у прокат наступного тижня.

Нагадаємо, що в 2010 році Джефф Бріджес отримав Оскара в номінації Найкраща чоловіча роль за роботу у фільмі Божевільне серце. У 2011 році він знову номінований на премію Американської кіноакадемії за роль у фільмі Залізна хватка.

Джефф Бріджес зіграв у таких фільмах, як Людина з зірки, Претендент, Трон: Спадок, Божевільний спецназ, Великий Лебовські, Залізна людина, Країна припливів і багатьох інших.

Він також удостоєний зірки на Алеї слави в Голівуді за внесок у розвиток кіноіндустрії.

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