Азаров виділив півмільйона на лікування Богдана Ступки

Кабінет міністрів України виділив 550 тис. грн. на лікування за кордоном народного артиста України, народного артиста СРСР Богдана СТУПКИ.

Відповідне розпорядження від 7 лютого № 85 оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін дозволив Міністерству охорони здоров’я здійснити у позачерговому порядку видатки за рахунок бюджетної програми “Лікування громадян України за кордоном” у зв’язку з необхідністю надання Б.СТУПКИ невідкладної медичної допомоги.

Крім того, Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2011 рік” доручено передбачити збільшення бюджетних призначень на 550 тис. грн.