У Києві малюють казкову карту України

У Києві приступили до створення казкової карти, яка об`єднає всю інформацію про місця народження героїв українського фольклору та сучасних казок.

З-поміж перших героїв, які потраплять на карту, будуть відомі українські богатирі Кирило Кожум`яка і Котигорошко, коротун Незнайко і навіть Коза-дереза, чиє місце народження, відповідно до карти, приписується Київській області, повідомили організатори проекту.

На віртуальній казковій карті будуть вказані місця, де встановлені пам`ятники, проходять свята, присвячені народним героям, а також розміщені легенди, що підтверджують появу того чи іншого героя в цьому місті чи області.

Зі слів авторів проекту Казкова карта України, вони досягли угоди з колегами з Москви, що створюють російський варіант подібної карти, домовившись обмінюватися інформацією про нових учасників своїх проектів і легендами, знайденими регіональними істориками та краєзнавцями.

Творці казкових карт зазначають, що ця угода допоможе уникнути появи одних і тих самих героїв на обох картах, а також посилить спільний пошук нових слідів в історіях про казкаря і казках.

Головна мета соціального проекту - популяризація українських казок. Автором проекту виступило Всеукраїнське художнє агентство Традиція.

Тим часом палестинський художник Джамаль Бадан, котрий проживає в Україні, малює найбільшу картину в країні: висота полотна - 15 метрів, ширина - 20 метрів. Своє творіння автор називає Ноєвим ковчегом, який має врятувати людство від ворожнечі.