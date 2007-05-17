Призовий фонд конкурсу імені Чайковського виріс удвічі

Володарі перших премій на Тринадцятому міжнародному конкурсі імені Чайковського одержать 40 тисяч доларів, тобто удвічі більше, ніж передбачалося раніше.

Про збільшення призового фонду конкурсу завдяки участі Галини Вишнєвської, вдови Мстислава Ростроповича, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Лауреати другої і третьої премій конкурсу, який відбудеться в Москві з 13 по 30 червня 2007 року, одержать 20 і 10 тисяч відповідно.

Сам конкурс буде присвячений пам`яті Мстислава Ростроповича, який до своєї смерті 27 квітня 2007 року залишався його президентом.

До 16 травня свою участь у конкурсі підтвердили 203 музиканти.

Головами жюрі є Ірина Богачева (вокальна секція), Микола Петров (фортепіано), Володимир Співаков (скрипка), Наталія Шаховськая (віолончель), Ігор Фролов (скрипкові майстри).

За матеріалами Lenta.ru