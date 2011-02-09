9 лютого в історії

9 лютого - Міжнародний День стоматолога.

Стародавні "стоматологи" використовували прототип першої бормашини ще 9 тисяч років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені з США та Франції. Дослідивши знайдені в пакистанській провінції Белуджістан останки людей, що жили 7 - 5,5 тисяч років до нашої ери, вони виявили в деяких зубах зроблені за життя майже ідеальні отвори діаметром 1-3 міліметри і завглибшки до 3,5 міліметрів. Про мистецтво древніх "стоматологів" свідчить і той факт, що в ряді випадків просвердлені важкодоступні корінні зуби, причому, один з отворів знаходився з внутрішньої сторони щелепи.

Також у цей день:

У 1897 році у Росії пройшов перший, одноденний перепис населення - у країні на той час проживало 128.2 мільйонів чоловік.

У 1900-му американець Дуайт Девіс виступив з ініціативою проведення міжнародних командних змагань з тенісу.

Його виклик прийняла команда британських тенісистів, з котрою у серпні цього ж року збірна студентів Гарварда провела перший міжнародний турнір. З 1902 року командна першість світу серед чоловічих команд, котра отримала назву Кубок Девіса, почала проводитись щорічно і сьогодні є найпрестижнішим міжнародним командним змаганням з тенісу.

1918 року підписали Берестейський мирний договір.

Берестейській мир— мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з другого, підписаний Бересті; перший мирний договір у Першій світовій війні 1914-18 роки. Договір від 9 лютого 1918 року врятував Україну від поглинення радянською Росією. Неспроможність УЦР виконувати в повному обсязі господарські статті договору призвели до наростання суперечностей між УЦР і австро-німецьким командуванням в Україні, відтак до падіння демократичної УНР і появи гетьманського уряду П.Скоропадського.

В 1969-му відбувся перший офіційний політ широкофюзеляжного пасажирського літака "Боїнг-747" (США). До припинення їх виробництва у 1984 році було збудовано 1832 таких літаків.

У цей день народилися:

У 1783-му — Василь Жуковський, російський поет, основоположник російського романтизму ("Сільське кладовище", "Людмила", "Світлана").

1846 рік — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса".

Майбах створив перший успішний двигун, що працював на світильному газі. Вже за два роки він сконструював двигун, що працював на рідкому паливі з карбюратором і був використаний Даймлером у першому мотоциклі. 10 листопада 1885 вони встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев`яний велосипед, який зробив цього дня свою першу поїздку.

1887 року — Василь Чапаєв, командир більшовицьких військ у роки Громадянської війни в Росії.

1928-й — Рінус Міхелс, голландський футбольний тренер ("Аякс"), один із творців стратегії "тотального" футболу.

В 1943 році народився Джо Пеши, американський актор, лауреат премії "Оскар" ("Хороший хлопець "Смертельна зброя", "Один дома", "Круті хлопці"…).

ТСН