Богдана Ступку прооперували в Німеччині

Народний артист України Богдан СТУПКА був прооперований у Німеччині.

Як пише газета «Комсомольская правда в Украине», операцію артисту зробили наприкінці січня.

«Операція була складна, але лікарі задоволені результатом», - повідомили видання в оточенні актора.

Газета зазначає, що Б.СТУПЦІ стало погано ще на початку січня. Через проблеми зі здоров`ям навіть довелося відмінити спектакль з його участю в Національному драматичному театрі ім. Івана Франка «Лев і левиця». Крім того, днями Б.СТУПКА відмовився від посади президента Київського міжнародного кінофестивалю. При цьому медичні подробиці ані син Остап, ані невістка актора Ірина, які були разом з ним у Німеччині, не розголошують.

Газеті вдалося з`ясувати, що вчора Б.СТУПКУ вже виписали з клініки, а 12 лютого він повернеться додому.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабінет міністрів України виділив 550 тис. грн. на лікування за кордоном Б.СТУПКИ.

Згідно з документом, Кабмін дозволив Міністерству охорони здоров`я здійснити в позачерговому порядку витрати за рахунок бюджетної програми “Лікування громадян України за кордоном” у зв`язку з необхідністю надання Б.СТУПЦІ невідкладної медичної допомоги.