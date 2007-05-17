Група ESTHETIC EDUCATION презентувала новий альбом WEREWOLF (фото)

13 травня у київському клубі Privilege відбувся концерт – презентація альбому WEREWOLF – нової пластинки групи Esthetic Education, що вийшла в світ в кінці квітня. Альбом став результатом дворічної роботи Луї Франка, Юрія Хусточки й Дмитра Шурова в Лондоні, Києві і Москві.

WEREWOLF включає 12 пісень, а відкриває пластинку популярна композиція Unbelievable, що увійшла в саундтрек фільму Алана Бадоєва Orangеlove. На думку самих учасників групи, WEREWOLF – не просто новий етап творчості Esthetic Education, а в певному значенні перший справжній альбом групи.

«WEREWOLF – це перша повноцінна пластинка групи. Всі пісні об`єднані спільним настроєм і спільним саундом. Не дивлячись на те, що у нас вже були три релізи, жодна з наших робіт не продемонструвала можливості Esthetic Education повною мірою: Face Reading був своєрідною «пробою пера», на синглі були мало пісень, Live at Ring був концертним альбомом зі всіма супутніми особливостями «живого звучання». В альбомі WEREWOLF ми нарешті добилися того, чого хотіли. Шкода тільки, що довелося викинути декілька сильних пісень, які не підходили за настроєм. Зате вийшов дуже монолітний концептуальний альбом», - каже Дмитро Шуров.

Реліз альбому WEREWOLF – черговий етап співпраці групи Esthetic Education і мобільного бренду DJUICE.

«З моменту свого заснування група Esthetic Education грає музику без меж, як географічних, так і стилістичних. Міжнародний бренд Djuice, підтримує неординарну музику, якою цікавиться молодь у цілому світі. У цьому і полягає одна з головних точок зіткнення Esthetic Education і Djuice. Наша дружба триває вже третій рік, і за цей час ми зробили разом декілька цікавих проектів. У 2005 році бренд допоміг нам випустити максі-сингл Machine/Leave Us Alone, минулого року, ми як DJUICE-експерти, зустрічалися з українськими студентами. Тепер ось наступив новий етап співпраці – реліз альбому WEREWOLF. І ми вдячні Djuice за те, що він допомагає нам робити ту музику, яку ми хочемо».

На презентації музиканти Esthetic Education зіграли практично всі композиції альбому WEREWOLF, доповнивши сет-лист концерту кращими речами з дебютної пластинки Face Reading і радіо-хітами Machine і Leave Us Alone. Яскравий початок задав настрій всьому виступу – музиканти вийшли на сцену одягнені в костюми містичних персонажів, створені спеціально для презентації дизайнером Олександром Канівським. Фронтмен групи Луї Франк вбрався королем, бас-гітарист Юрій Хусточка з`явився в образі лицаря, а клавішник Дмитро Шуров одягнув костюм ворона.

Магічну атмосферу концерту підсилював і «театр тіней» від режисера Віктора Прідувалова. Ожилі ілюстрації пісень демонструвалися на задньому фоні сцени. Глядачі поринали в світ химерних образів Esthetic Education. Кульмінаційними моментами презентації стали дует Луї Франка та оперної співачки Тетяни Кульчицької та інструментальна композиція із запрошеним ситаристом Олексієм Кабановим. Під час презентації велася зйомка відеокліпу, який найближчим часом з`явиться в ефірі українських телевізійних каналів.