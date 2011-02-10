Ватикан заборонив вірним сповідатися через iPhone

Ватикан виступив проти використання віруючими програми для iPhone під назвою "Сповідь: римсько-католицький додаток" (Confession: A Roman Catholic App).

За словами глави прес-служби Ватикану Федеріко Ломбарді, "необхідно розуміти, що сповідь передбачає реальне спілкування між тим, хто сповідується та його духівником".

Ломбарді підкреслив, що "віруючим за жодних обставин не дозволяється сповідатися через iPhone".

Творцем "Сповідь: римо-католицький додаток" виступила компанія Little iApps, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Індіана, США. За словами розробників, у створенні програми їм допомагали священнослужителі з Конференції католицьких єпископів США та інших релігійних організацій.

Розробники вважають, що додаток може бути особливо корисним для того, хто вирішив повернутися в лоно церкви і зараз готується до своєї першої зустрічі зі священиком.

Little iApps підкреслювала, що не позиціонує свою розробку як повноцінну заміну спілкуванню зі священнослужителем. У такому ж дусі раніше про додаток висловився американський священик єпархії римо-католицької церкви Форт-Уейна-Саут-Бенда.

Додаток покликаний допомогти віруючому підготуватися до сповіді. Так користувачеві для самоперевірки пропонується відповісти на ряд питань, щоб виявити, наскільки його поведінка відповідала правилам Священного Писання. У додаток також включені тексти молитов.

Крім того, у користувача є можливість регулювати налаштування програми. Таким чином, питання "сповіді" будуть різними для людей різних статей, віку і сімейного стану. Вартість програми в iTines Store становить 1,99 долара.

Цікаво, що в кінці січня 2011 року папа Римський Бенедикт XVI говорив про користь цифрових технологій у житті віруючих. У своєму зверненні, підготовленому до 45-го Всесвітнього дня спілкування, понтифік зазначив, що схвалює соціальні мережі.

ТСН