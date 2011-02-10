Сьогодні стартує Берлінський кінофестиваль

Сьогодні, 10 лютого, стартує 61-й Міжнародний кінофестиваль Берлінале. У програму фестивалю увійшов фільм про Чорнобиль (основний конкурс), а також першого трейлера першого українського 3D-фільму.

Церемонія відкриття за традицією відбудеться в палаці Берлінале на площі Марлен Дітріх у центрі міста. Відкриє кіноогляд стрічка Ітана і Джоела Коенвв True grit (Залізна хватка). Журі Берлінале цього року очолює актриса і режисер Ізабелла Росселліні.

В основний конкурс 61-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, який почнеться в четвер і триватиме до 20 лютого, в цьому році увійдуть понад 20 стрічок.

У список фільмів, що претендують на Золотого ведмедя, потрапила стрічка про Чорнобильську катастрофу У суботу режисера Олександра Міндадзе, у виробництві якої задіяні Україна, Росія і Німеччина. Конкурсний та прес-покази фільму цього фільму запланований на 14 лютого.

"Все наше життя складається з запитань, на які немає однозначних відповідей, - розповів про фільм Олександр Міндадзе - Завжди є безліч правд - одна, друга, третя ... і в таких ситуаціях потрібно все вирішувати своїми силами - саме це і станеться з нашим героєм, він, в результаті, зробить все, щоб люди дізналися про катастрофу. І це ж риса того часу, коли говорилося одне, а робилося інше. Люди жили в конфлікті, в незгоді з собою і мені було цікаво створювати такий ось портрет людини 80-х - навіть на рівні психофізики ".

Крім стрічки У суботу за головні призи Берлінале будуть боротися 15 фільмів, серед яких новий фільм угорського режисера Блла Тара Кінь Турина, стрічка аргентинця Родріго Морено Чарівний світ, нова робота іранського режисера Асфара Фаргаді Надер і Сімін, Розлучання з Лейлою Хатамі в головній ролі, дебютний фільм американського режисера Джессі Чандора Маргінальний дзвінок з Кевіном Спейсі і Демі Мур у головних ролях.

У другій за значимістю фестивальній програмі Панорама в цьому році будуть представлені 24 стрічки: 13 ігрових і 11 документальних, у створенні яких брали участь 16 країн.

Серед них американський фільм Брудна дівчинка режисера Абе Сільвії з Джуно Темпл і Мілою Йовович, Матері македонця Мілчо Манчевскі, роботи якого були представлені на 40-му МКФ Молодість, футуристична фантасмагорія росіянина Олександра Зельдовича Мішень, сценарій якої створений у співавторстві з Володимиром Сорокіним, друга частина дилогії бразильця Жозе Падільї Елітний загін, що вже отримав Золотого Ведмедя в 2008 році за першу частину, а також історія про незвичайне життя Латіва Яхіа (двійника сина Саддама Хуссейна), знята режисером з Бельгії Лі Тамахорі і зіграна дуетом британця Домініка Купера (Mamma Mia!, Герцогиня) і француженки Людівін Саньє (Басейн, 8 жінок, Ворог держави № 1) та інші стрічки.

Крім того, у програмі Панорами буде показаний німецький документальний фільм про Михайла Ходорковського, автором якого став німецький режисер російського походження Кирило (Сиріл) Туші.

У конкурсі короткометражних фільмів цього року представлені 25 фільмів з 21 країни, серед яких нова робота автора Олдбоя і Співчуття пані помста корейця Пак Чан Вука, який цього разу зняв Айфоном разом зі своїм братом короткометражку. А найкращих у цій програмі визначать журі на чолі з американським фотографом і режисером Неном Голдіним.

Нагадаємо також про те, що на кіноринку, що проводиться у рамках Берлінале, відбудеться презентація трейлера першого українського 3D-фільму Люблю і крапка, який вийде в прокат 7 квітня 2011 року.

Також на кіноринку в рамках Берлінале буде представлений новий диск Українська сучасна панорама, який включає 10 різножанрових короткометражних фільмів, три з яких - анімаційні. Шість короткометражок покажуть 16 лютого в залі Маріот. Будуть представлені також дві повнометражні ігрові стрічки: Мільйон до неба Ігоря Копилова (показ відбудеться 14 лютого) і Аня, Волга, рок-н-рол - режисерський дебют Костянтина Коновалова (показ - 12 лютого).

Корреспондент.net

