10 лютого в історії

У 1837 році помер Олександр Пушкін.

У Санкт-Перербурзі від рани, отриманої попереднього дня на дуелі, на 38-у році життя помер видатний російський поет Олександр Сергійович Пушкін, який увійшов у історію російської культури як творець російської літературної мови і родоначальник нової російської літератури.

1992 року Суд в Індіанаполісі визнав Майка Тайсона винним у згвалтуванні Дезірі Вашингтон, 18-річної конкурсантки Міс Чорна Америка.

Суд засудив Таксона до шести років ув`знення. Через три роки Тайсона звільнили достроково за відмінну поведінку.

В 1995-му під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

1996 рік — спеціалізовваний шаховий комп`ютер Deep Blue компанії IBM виграв першу з шести ігор проти чемпіона світу Гаррі Каспарова.

Машина, здатна аналізувати за секунду 200 мільйонів шахових ходів, вцілому програла матч Каспарову, котрий здобув три перемоги і дві партії звів у нічию. Однак через рік, в травні 1997-го, Deep Blue "взяв реванш" і вперше переміг людину-гросмейстера, а Каспаров уперше в житті програв турнір, що складався з декількох ігор з одним суперником.

Народилися:

1893 рік — Борис Пастернак, російський поет ("Друге народження", "На ранніх поїздах"), прозаїк ("Доктор Живаго"),

Лауреат Нобелівської премії (1958 рік) "за значні досягнення в сучасній ліричній поезії, а також за продовження традицій російського епічного роману".

У 1898-му — Бертольд Брехт, німецький режисер, письменник, драматург ("Матінка Кураж і її діти", "Тришаговий роман", "Кавказьке крейдяне коло", "Життя Галілея").

1907 року народився Василь Ремесло, український селекціонер; вивів ряд урожайних сортів пшениці.

Вивів високоврожайні стійкої на морози і на посуху сорти озимої пшениці Миронівська 264 і Миронівська 808. Наприкінці ХХ ст. ці сорти пшениці займали понад 11% світових посівів.

1957-й — Вадим Долганов, український тележурналіст, глава Національної телекомпанії України (1999-2001 роки ).

У 1963 році народився Сергій Пєнкін, російський естрадний співак, занесений до Книги рекордів Гіннеса як власник голосу з діапазоном в 4! октави.

Вступав до Московського музично-педагогічного інституту імені Гнесіних 11 разів. Зараз його репертуар налічує більше 140 пісень.

ТСН