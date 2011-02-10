Місько Барбара заспіває дуетом із Андрієм Середою

Гурт «Мертвий півень» приїде до Києва – продовжити роботу над новим альбомом «Радіо Афродита», реліз якого запланований орієнтовно на травень, і потішить своїх шанувальників концертом.

Як повідомляє Sumno.com, почути найновіші пісні та поспівати разом улюблене можна буде 20 лютого (неділя) о 21.00 у столичному клубі Docker`s ABC , (вул. Хрещатик 15/4)

Організатори концерту обіцяють і «родзинку» - дует Міська Барбари з фронт-меном гурту «Кому вниз» Андрієм Середою з піснею «А ми удвох» у версії «Мертвого півня».