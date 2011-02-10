Любомир Гузар дав основну пораду наступнику

До обрання нового глави Української греко-католицької церкви її Адміністратором буде архієпископ Львівський владика Ігор (ВОЗЬНЯК).

Про це на прес-конференції повідомив Блаженніший Любомир (ГУЗАР).

Він розповів, що сьогодні Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного архієпископа УГКЦ. Кажучи про причини своєї відставки, Л.ГУЗАР зазначив, що незабаром йому виповниться 78 років і він вже не відчуває достатньо фізичних сил для продовження своєї роботи. Він нагадав, що прохання про відставку подав Святішому Отцю ще коли йому виповнилось 75 років, і ані тоді, ані зараз не брав до уваги політичну ситуацію в країні. “Вона (політична ситуація – УНІАН) постійно змінюється, а церква є тривалою інституцією, яка пережила багато різних ситуацій”, – сказав Л.ГУЗАР.

Блаженніший зазначив, що згідно з канонічним правом до обрання нового глави Церкви її адміністратором буде архієпископ Львівський владика Ігор (ВОЗЬНЯК). Натомість протягом двох місяців відбудеться виборчий Синод, який обере нового главу УГКЦ. За словами Л.ГУЗАРА, він не боїться піти, оскільки Церква має об’єднаний спільною метою Синод. “Я його (главу УГКЦ – УНІАН) не призначаю. Я у повній довірі до Синоду”, – сказав Блаженніший ЛЮБОМИР.

Він додав, що його основною порадою наступнику буде зберегти єдність УГКЦ. Він нагадав, що вірні УГКЦ є на всіх континентах Землі і тому збереження єдності, ідентичності різних людей, які всі однак є вірними однієї церкви, є найпершим завданням. Також, зазначив Л.ГУЗАР, важливим є не піддатись різноманітним світським спокусам. “Святість об’єднаної церкви – це наш девіз”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI прийняв відставку глави Української греко-католицької церкви кардинала Л.ГУЗАРА.

Блаженніший ЛЮБОМИР очолив УГКЦ десять років тому після смерті свого попередника на престолі Мирослава Івана (Любачівського). Він став першим предстоятелем церкви, обраним спеціальним Синодом Єпископів після виходу церкви із підпілля та здобуття Україною незалежності.