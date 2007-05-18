Український фільм «Два в одному» відкриє Кінотавр

Фільм-відкриття конкурсної програми, картина режисера Кіри Муратової «Два в одному» претендує на престижне Гран-прі кінофестивалю Кінотавр, який відбудеться у Сочі з 3 по 11 червня.

Як повідомили УНІАН у компанії Sota Cinema Group, головні ролі в іронічній драмі “Два в одному” виконали зірки екрану Рената Літвінова, Богдан Ступка, Сергій Бехтєрєв, Олександр Баширов, Наталія Бузько. Продюсером картини виступає Олег Кохан (Sota Cinema Group).

Це третій міжнародний фестиваль, в якому бере участь новий фільм легендарної одеситки: в кінці березня «Два в одному» був визнаний кращою картиною країн СНД і Балтії на церемонії вручення російської кінопремії «Ніка», а на початку травня представив Україну на кінофестивалі Tribeca (Нью-Йорк), де експерти авторитетного медіа-ресурсу “The Hollywood Reporter” назвали нову роботу Кіри Муратової “арт-хаузом вищої проби".

В основному конкурсі одного з найавторитетніших російських кінематографічних фестивалів беруть участь 14 кінострічок. Конкуренцію картині Муратової на XVIII Кінотаврі складуть фільми ще 13-ти режисерів, у числі яких – «Вантаж 200» Олексія Балабанова, «Лещата» Валерія Тодоровського, «День народження інфанти» Валерії-гай Германікі, «Краща пора року» Світлани Проськуріної та інші.

Відбірковою комісією було проглянуто 104 картини.

«Я почала дивитися нові фільми 20 червня 2006 року. Тому цифра 104 — реальна, навіть більше, тому що за останній тиждень ми одержали ще три фільми. Що стосується критеріїв і принципів, то вони існують, але їх ніколи жоден відбірковий комітет не озвучує», - зазначила програмний директор Кінотавру Сітора Алієва.

На думку О. Кохана (Sota Cinema Group), продюсера фільму, рідкісні кінофестивалі, стають не просто святом кіно для обмеженого кола представників галузі й кіноманів. Кінотавр – чудовий приклад явища, яке вибудовує взаємозв`язок між кіно та суспільством, дає «путівку в життя» фільму. «Фестиваль стрімко набирає оберти; досить подивитися на гучну низку імен, представлених на кінофорумі: Андрій Кончаловський, Андрій Звягінцев, Олександр Сокуров» - каже Олег Кохан. Тому участь у Кінотаврі фільму Муратової продюсер вважає важливим етапом у долі фільму.

Цього року особливістю фестивалю є те, що на ньому буде представлено рекордну кількість робіт жінок-режисерів - 55, з яких сім беруть участь в основному конкурсі.

Крім основної програми, на фестивалі буде представлений окремий конкурс короткометражних дебютних робіт, програма документальних картин, декілька поза конкурсних програм і ретроспектив. Серед них: "Кінотеатр.doc", "Кіно на площі" для городян, "У дзеркалі документу. Портрет сьогодення" (фільми, "зняті методом кіноспостереження, без якої-небудь авторської оцінки"), "Антологія російського кіно", ретроспективи "5050" (вітчизняне кіно першої половини XX століття) і "До ювілею премії "Білий слон". Критик Андрій Плахов організовує власну програму "Ейфорія", присвячену новітньому кіно кінця 2006, - початку 2007 року. Зокрема, будуть показані картини Олега Сафаралієва "Прощай, південне місто" (за сценарієм Рустама Ібрагімбекова) і "Ластівки прилетіли" Аслана Галазова.

У жюрі основного конкурсу увійшли оператор Ігор Клебанов, кінознавець Сергій Лаврентьєв, режисер Борис Хлєбніков, актор Олександр Яценко, а головою жюрі став режисер Вадим Абдрашитов.

Минулого року Гран-прі Кінотавру завоювала картина Кирила Серебряннікова «Зображаючи жертву».

Довідка УНІАН. Історія Кінотавру почалася 1990 року, коли недержавна незалежна компанія «Підмосков`я» під керівництвом Марка Рудінштейна організувала в Подольську «Фестиваль некупленого кіно», покликаний підтримати вітчизняний кінематограф в умовах розвалу загальносоюзного кінопрокату. Ініціатива Рудінштейна стала першою реакцією кінематографістів на проблеми російського кіновиробництва часів перебудови, пов`язані, перш за все, зі скороченням його фінансування. Цей почин одержав підтримку кінематографічної громадськості, і в 1991 році в Сочі народжується національний фестиваль Кінотавр, який очолили Марк Рудінштейн та Олег Янковський, беззмінний президент фестивалю з 1993 року.

З 1994 року в Сочі стали проводитися відразу два фестивалі: Відкритий Російський Кінофестиваль (ОРКФ) і Міжнародний Кінофестиваль (МКФ), офіційно зареєстрований Міжнародною Федерацією Асоціацій Кінопродюсерів (ФІАПФ).

У 2005 році найбільший Російський кінофестиваль Кінотавр змінив власників. Засновник Кінотавру Марк Рудінштейн передав своє дітище до рук Олександра Роднянського та Ігоря Толстунова. Була створена опікунська рада фестивалю.

У даний момент кінокомпанія Sota Cinema Group продюсує проект «Обранець» - повнометражний фільм з культовим режисером Романом Балаяном. Головні ролі в картині виконують Олег Янковський та Оксана Акіньшина. Чекає прем`єри короткометражний фільм Кіри Муратової «Лялька». Готується до зйомки наступний фільм Кіри Муратової «Мелодія для шарманки».