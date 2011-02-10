Визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон».

Про це кореспондента УНІАН повідомив сам письменник.

Крім того, як повідомляє сайт тижневика «Дзеркало тижня. Україна», у категорії «Літературознавство і мистецтвознавство» лауреатами стали Роман ГОРАК і Микола-Ярослав ГНАТІВ за книгу «Іван Франко».

У театральному мистецтві викликали дискусії два різні формати: опера і драматичний театр. У результаті премію буде вручено тим, хто працював над постановкою опери «Норма» у Київській опері. Лауреатами стали: Микола ДЯДЮРА (диригент-постановник), Анатолій СОЛОВ’ЯНЕНКО (режисер-постановник), Сергій МАГЕРА (виконавець партії Оровезо), Оксана КРАМАРЕВА (виконавець партії Норми).

У номінації «Концерно-виконавське мистецтво» перемогла Лідія ЗАБІЛЯСТА з Київського оперного театру.

У номінації «Образотворче мистецтво» премію присуджено не була через суперечку навколо двох кандидатур: Людмили ЖОГОЛЬ і Віктора СИДОРЕНКА. У результаті мінімальних 17 голосів ніхто не набрав.

Цього року премія становить 260 тис. грн.

До складу комітету входять 25 осіб. У таємному голосуванні не брали участь Богдан СТУПКА і Вадим ПИСАРЄВ.