Визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон».
Про це кореспондента УНІАН повідомив сам письменник.
Крім того, як повідомляє сайт тижневика «Дзеркало тижня. Україна», у категорії «Літературознавство і мистецтвознавство» лауреатами стали Роман ГОРАК і Микола-Ярослав ГНАТІВ за книгу «Іван Франко».
У театральному мистецтві викликали дискусії два різні формати: опера і драматичний театр. У результаті премію буде вручено тим, хто працював над постановкою опери «Норма» у Київській опері. Лауреатами стали: Микола ДЯДЮРА (диригент-постановник), Анатолій СОЛОВ’ЯНЕНКО (режисер-постановник), Сергій МАГЕРА (виконавець партії Оровезо), Оксана КРАМАРЕВА (виконавець партії Норми).
У номінації «Концерно-виконавське мистецтво» перемогла Лідія ЗАБІЛЯСТА з Київського оперного театру.
У номінації «Образотворче мистецтво» премію присуджено не була через суперечку навколо двох кандидатур: Людмили ЖОГОЛЬ і Віктора СИДОРЕНКА. У результаті мінімальних 17 голосів ніхто не набрав.
Цього року премія становить 260 тис. грн.
До складу комітету входять 25 осіб. У таємному голосуванні не брали участь Богдан СТУПКА і Вадим ПИСАРЄВ.