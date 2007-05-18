На Каннському кінофестивалі пройшло ”дефілє”

Прохід червоною доріжкою перед церемонією відкриття Каннському кінофестивалі, як завжди, нагадував дефілє модельєрів. Відомо, що вони задовго до початку фестивалю вербують собі "манекенниць".

Вагітна фотомодель Єва Херцигова блищала діамантами від Chopard, Ліз Херлі одягалася в яскраво-червоне плаття від Valentino, Айшварія Рай та її чоловік Абхішек Баччан віддали перевагу Armani, а Жюльєтт Бінош - Prada. Честь вести церемонію відкриття вперше дісталася німці, але плаття на Діані Крюгер було від французького будинку моди Chanel.

Вонг Карвай, за своїм звичаєм, не розлучався з темними окулярами навіть у приміщенні, і його прикладу послідував Джуд Ло. Глядачі відмітили, що Джуд вельми добре ладнає зі своєю партнеркою по фільму співачкою Норою Джонс, для якої ця картина стала дебютом. Їх пристрасний поцілунок на кіноекрані вже примусив багатьох запідозрити, що у Ло почався новий роман, тим паче, що всю церемонію Джонс, одягнена в синяво-чорне коктейльне плаття, не відходила від нього.

За матеріалами РИА "Новости