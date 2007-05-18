Аукціонний дім Sotheby`s наблизиться до російських клієнтів

Один з найбільших у світі аукціонних домів - Sotheby`s - відкриває своє представництво в Москві, пише у п`ятницю газета "Коммерсант".

За даними видання, офіційно про створення дочірньої компанії аукціонного дому, яка одержала назву "Sotheby`s – Росія і СНД", буде оголошено 23 травня 2007 року. Вже відомо, що офіс московського представництва розміститься у діловому центрі "Романів двір".

Генеральним директором "Sotheby`s – Росія і СНД" буде Михайло Каменський - мистецтвознавець за освітою, що посідає зараз посаду радника президента Банку Москви. Каменський, до якого видання звернулося за коментарями, повідомив, що в Росії налічується близько тисячі клієнтів Sotheby`s. "Поява компанії в Москві, поза сумнівом, полегшить їхнє життя", - додав глава Sotheby`s у Росії.

До відкриття російського представництва, пише "Комерсант", приурочена виставка найцікавіших лотів аукціонів творів імпресіоністів і модерністів, сучасного західного мистецтва й російського мистецтва, які пройдуть у Лондоні в червні. У залах Історичного музею потенційні покупці й цінителі мистецтва, зокрема, зможуть побачити "Водяні лілії" Клода Моне, які передбачається продати в Лондоні за 20-30 мільйонів доларів, "Автопортрет" Френсіса Бекона (естімейт 16-24 мільйони доларів), "Натюрморт з глеком та іконою" Михайла Ларіонова, оцінюваний у 2-3 мільйони доларів.

За даними видання, услід за Sotheby`s свою діяльність у Росії активізують й інші найбільші аукціонні доми - Christie`s і Bonhams. Так Bonhams вже офіційно оголосив про плани відкриття свого представництва в Москві. Коли саме офіс цього аукціонного дому почне працювати в Москві, поки не уточнюється, проте вже відомо, що російське представництво очолить Маргарита Страссер, декілька років Bonhams, що пропрацювала в головному відділенні.

Основний конкурент Sotheby`s на міжнародному ринку - Christie`s, за даними "Комерсанта", відкриє своє представництво в російській столиці восени 2007 року. Ще до відкриття офісу в Москві, пише видання, демонструючи зацікавленість у клієнтах з Росії, Christie`s ухвалив рішення указувати ціни на витвори мистецтва у всіх своїх аукціонних залах у світі в рублях.

За матеріалами Lenta.ru