На Європейському кіноринку відкрився український стенд

На Європейському кіноринку в рамках 61-го Берлінського кінофестивалю вже вчетверте відкрився український стенд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», кіноринок відкрився 10 лютого.

Український стенд працюватиме завдяки Українській кінофундації, також цю ініціативу підтримав Держкомітет з питань кінематографії, внесок якого, за попередніми підрахунками, становитиме близько 200 тис. грн.

Український стенд працюватиме до 20 лютого. Цього року європейським кінопрофесіоналам і глядачам буде представлено дві повнометражні стрічки – «Аня, «Волга», рок’н’ролл» Костянтина КОНОВАЛОВА (показ 12 лютого о 12.15, у залі Маріот 2) та «Мільйон до неба» Ігоря КОПИЛОВА (показ 14 лютого о 13.00, у залі Маріот 1).

Також до уваги глядачів запропонована збірка різножанрових короткометражок «Українська сучасна панорама», яку склали 10 фільмів. Це стрічки «Її місце порожнє» Богдани СМИРНОВОЇ, «Перешкода» Максима БУЙНИЦКИ, «Урятуй і збережи» Руслана БАТИЦЬКОГО, «Автопортрет» Олександра УСІКА, «Дрифтер» Олександра ОБРАЗА, «Мотор» Сергія КОЧЕРГІНА, «За рамками» Максима КСЬОНДИ та анімаційні фільми «О, Париж!» Олександра ШМИГУНА, «Чарівний горох» Ярослави РУДЕНКО-ШВЕДОВОЇ і «Щедрик» Степана КОВАЛЯ. Перші шість з них покажуть 16 лютого об 11.30 у залі Маріот 1, а повну добірку – на DVD – можна буде отримати на українському стенді. Окрім цього, в рамках роботи стенду буде представлено трейлер першого українського фільму у форматі 3D – «Кохаю і крапка».

Вже традиційно на стенді буде презентовано новий «Каталог українського кіно 2010/11». Він містить інформацію як про українські стрічки, що вийшли у 2010 році, так і про ті, що знаходяться на фінальній стадії виробництва і побачать світ у 2011-му. Також будуть представлені матеріали української кіноіндустрії: Одеського кінофестивалю, МКФ «Молодість», студії ім. О.Довженка, незалежних студій тощо.

У прес-службі фонду нагадали, що цього року в основному конкурсі Берлінале бере участь стрічка Олександра МІНДАДЗЕ «В суботу», яку вироблено у копродукції України, Німеччини та Росії. Прем’єрний показ фільму заплановано на 14 лютого. Того ж дня відбудеться традиційна «українська вечірка» – прийняття-презентація, присвячена українському кіно.