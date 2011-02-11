У Херсоні відкрили меморіальну дошку Всеволода Мейєрхольда

У Херсоні відкрили меморіальну дошку видатного російського режисера Всеволода Мейєрхольда, який розпочав свій творчий шлях у цьому місті.

Як передає кореспондент УНІАН, встановлення дошки 10 лютого відбулося за ініціативи Херсонського Центру Мейєрхольда. Пам’ятний знак, зроблений із натурального мармуру, молоді драматурги, режисери, актори замовили за власні кошти.

Дошку встановлено на будинку, де мешкав великий режисер у період свого перебування в Херсоні – це так званий будинок купця Скарлато на вулиці Горького, 32.

Відкриттям меморіальної дошки у місті розпочався третій Локальний театральний фестиваль «Лютий/февраль», який цього року проходить під назвою «Мейєрхольд у Мейєрхольда». У заході беруть участь театрали з Литви, Киргизстану, Москви.

Перед встановленням дошки відбувся перформанс «Зустріч майстра», який символізував приїзд В.Мейєрхольда до Херсона: на площі перед Краєзнавчим музеєм зібралися учасники фестивалю з валізами, заповненими книгами з творами Антона Чехова. Учасники перформансу наклеїли на афішну тумбу афішу фестивалю й рушили до місця встановлення меморіальної дошки. Після зняття полотна з дошки учасники події підняли келихи улюбленого В.Мейєрхольдом «Рислінгу».

Нагадаємо, що у Херсоні В.Мейєрхольд працював з 1902 по 1903 роки, і першою його режисерською роботою була постановка п’єси Антона Чехова «Три сестри».

Як повідомляв УНІАН, в рамках третього Локального театрального фестивалю «Лютий/февраль» в Херсоні, зокрема, покажуть театральна постановку за п’єсою «Десь і коло» («Где-то и около») загиблої під час теракту в московському аеропорту «Домодєдово» одеської письменниці Ганни Яблонської. Фестиваль триває з 10 по 13 лютого.