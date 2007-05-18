«Оркестр Янки Козир» присвятив новий альбом матері

У четвер, 17 травня 2007 р., український колектив «Оркестр Янки Козир» представив свій другий альбом - "Мати".

Презентація відбулася у Культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської Академії і, на думку самих учасників гурту, стала початком нового етапу в творчості Оркестру Янки Козир".

«Ми працюємо на українській сцені над новим якісним і сучасним шоу продуктом. ОЯК - це оригінальні сценічні костюми, унікальні маски, жорсткі вимоги до підбору й роботи світла та піротехніки. Це ефектне театралізоване містично-загадково-фолькове дійство, якісна музика, яскраве трактування вокалу, сучасна манера виконання фольклору», - розповідають про себе учасники колективу.

Як і обіцяли організатори дійства, колектив представив не лише пісні з нового альбому, але й прем`єрний показ нової колекції сценічних костюмів.

Під час презентації, окрім виступу «Оркестру Янки Козир», виступали також сценічні колеги колективу - мультиінструменталіст Сергія Радзецького (СЮР), музичний проект “Kallisto”. Глядачі також мали змогу прослухати неповторний акапельний спів гурту «Дівчатник», а також новий музичний проекту продюсерського центру «ЛІСА–СТАР» - «FREDDY MARX».

Олександр Литовка, продюсер гурту «Оркестр Янки Козир», охарактеризував новий альбом «Мати» як "своєрідний моноспектакль пошуку себе в цьому неспокійному світі, любові та печалі, віри та надії". За його словами, у нових піснях колективу «яскраво переплетені фольклорні мотиви та звучання Pink Floyd, народного хорового співу та стьобу Ніни Хаген з божевіллям Diamandа Galas".

Позаяк презентація нового альбому далеко не остання подія в насиченому творчому житті колективу. Уже в суботу 19 травня «Оркестр Янки Козир» виступить у Львові в рамках гала-концерту фестивалю «Шевченко – Фест», що відбудеться у театрі ім. Марії Заньковецької.