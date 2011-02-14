На Прикарпатті відзначають 140-річчя від народження Леся Мартовича

На Прикарпатті урочисто відзначають 140-річчя від дня народження українського письменника Леся Мартовича.

Як передає кореспондент УНІАН, у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Художньо-смислові координати творчості Леся Мартовича», присвячена 140-й річниці з дня народження українського письменника-сатирика, члена «Покутської трійці».

Конференція зібрала близько 70 дослідників творчості Л.Мартовича із усієї України.

На конференції було презентовано перший том Повного видання творів Леся Мартовича за редакцією доцента Прикарпатського університету Ганни МАРЧУК. Видання підготовлене за оригіналами рукописів, що збереглися в архівних фондах та музеях. До першого тому увійшли усі відомі на сьогодні оповідання Л.Мартовича. Більшість оповідань підготовлена за першими прижиттєвими збірками «Нечитальник», «Хитрий Панько та інші оповідання», «Стрибожий дарунок і інші оповідання» з належними коментарями та словником малозрозумілих слів.

Сьогодні ж на батьківщині Л.Мартовича, у селі Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області, відбуваються урочисті заходи, приурочені 140-річному ювілею Леся Мартовича, під назвою “Не для слави, а для людей”.

Зранку у селі відбулася Свята Літургія, потім учасники святковою колоною пройшли вулицями до музею Леся Мартовича та хати-садиби. Біля пам’ятника Л.Мартовичу відбулися молебень і віче за участю керівників обласної і районної влади, письменників та громадськості.

Завтра, 13 лютого, у с. Торговиця змагатимуться сільські команди Городенківського району у турнірі з міні-футболу, який присвячений пам’яті письменника, та можна буде побачити виставу молодіжного театру інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника за творами Л.Мартовича. А в загальноосвітніх та позашкільних закладах Городенківського району пройдуть педагогічні читання, виховні години, просвітницькі заходи, присвячені пам’яті Л.Мартовича.