У Севастополі виготовлять гігантський пряник для закоханих

У Севастополі до дня Святого Валентина виготовлять пряник у вигляді двох скріплених сердець розміром понад 12 квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор екопарку «Лукомор`я» Микола ПОМОГАЛОВ на прес-конференції.

«Для того, щоб свято було корисним, ми ставимо рекорди України. У цю неділю, 13 лютого, буде встановлений новий рекорд, дев`ятий (для містечка «Лукомор`я») за ліком, - гігантський пряник для закоханих», - сказав М.ПОМОГАЛОВ.

За його словами, щоб зафіксувати рекорд, до Севастополя приїде представник Книги рекордів України.

У свою чергу, керівник кондитерського дому «Фантазія» Олексій СТЕПАНОВ повідомив, що пряник для закоханих на День Святого Валентина випечуть за рецептом XVIII століття, при цьому використовуватися будуть тільки натуральні продукти. Пряник буде зібраний з окремих шматочків-пазлів. У підготовці рекорду братимуть участь 12 кондитерів, які представлять для дегустації 12,5 квадратних метрів солодких «валентинок».

«Вважаємо, що такий захід позитивно позначиться на туристичному іміджі Севастополя», - додав О.СТЕПАНОВ.

Лідер громадської організації «Студактив» Анатолій ЗАСОБА повідомив журналістам, що в «Лукомор`ї» до свята всіх закоханих відбудеться гра-квест «Місто кохання» за участю близько 200 пар у віком від 16 до 28 років.