Флеш-моб «Кілометри поцілунків» влаштували в Івано-Франківську

13 лютого в Івано-Франківську, в міському парку імені Тараса Шевченка біля «Каменя кохання» навколо Лебединого озера, відбувся флеш-моб «Кілометри поцілунків».

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Згідно з наданою інформацією, акція спрямована на пропагування серед молоді сімейних та моральних цінностей, залучення молодіжних об’єднань до роботи над спільними проектами. Організатори проекту – молодіжні громадські організації міста.

Гостями на події були керівники міста, представники молодіжних організацій, найповажніші сімейні пари та молодята. Кожному учаснику флеш-мобу чіпляли серце з номерним знаком, а наприкінці акції відбувся розіграш лотереї. Участь у заході взяли сімейні пари, які спільно прожили 50 і 60 років, пари, які відсвяткували 40 чи 35 років подружнього життя, а також ті, які відсвяткували срібне весілля – 25 років. Ці пари цілувалися та освідчувалися у коханні. Переможцям флеш-мобу вручили цінні призи, серед яких – романтична вечеря, квитки на концерт гурту «Тартак» та солодощі.

Акція відбулася за сприяння міської влади.