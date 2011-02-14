Кабмін передав Софію Київську Мінкульту

Кабінет міністрів вирішив передати комплекс історичних споруд «Софія Київська», який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Києво-Печерська Лавра», до сфери управління Міністерства культури і туризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Водночас Міністерству фінансів доручено передати Мінкульту відповідні бюджетні призначення на утримання і розвиток «Софії Київської».

“Передача «Софії Київської» в управління профільного міністерства, яке має належну науково-методичну базу і уповноважене представляти Україну у питаннях історико-культурної спадщини в міжнародних відносинах, має сприяти розвитку заповідника, проведенню науково-історичних досліджень і практично зміцнити заповідний статус безцінної спадщини князівських часів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ раніше висловився за те, щоб музеї і заповідники перебували в сфері управління профільного міністерства, яке повинно забезпечити їх збереження і розвиток.

До цього часу один з найвизначніших пам’ятників доби Київської Русі, який включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував у сфері управління Міністерства регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства.