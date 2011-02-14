Українці шукали в Google напередодні Дня закоханих пісні Діми Білана

Компанія Google склала рейтинг Топ-20 пісень про кохання, які найчастіше шукали українські користувачі напередодні Дня Святого Валентина.

З великим відривом лідирує пісня Діми Білана Я просто люблю тебя. Друге місце посіла пісня молодої української виконавиці Маші Собко Я тебя люблю.

На третьому місці розташувалася нова композиція від Ірини Білик Моя любовь, на четвертому - Віра Брежнєва з композицією Любов спасет мир. Замикає першу п`ятірку Олександр Сєров із піснею Я люблю тебя до слез.

Шосту сходинку посіла Аліна Гросу з піснею Прости мене моя любовь, сьому - Глюкоза з композицією Вот такая любовь, восьму - Вечная любовь Дениса Майданова, дев`яту - романс Я не люблю вас і люблю, десяту - Лара Фабіан з піснею Любовь похожая на сон.

У Топ-20 пісень про кохання, які найчастіше шукають українці в Google, також увійшли:

11. Іонел Істраті - Люблю тебя

12. Ірина Круг - Тебе моя последняя любовь

13. ГіллерА - Я люблю тебя

14. Жасмин - Здравствуй новая любовь

15. Ірина Білик та Ольга Горбачова - Люблю его

16. Сергій Лазарєв - Зачем придумали любовь

17. Тіна Кароль - Люблю его

18. Олександр Пономарьов - Я люблю тільки тебе

19. Віталій Козловський - Тільки кохання між нами

20. Гайтана - Дивне кохання

Нагадаємо, що в грудні 2010 року сервіс Яндекс.Музика склав український чарт найпопулярніших музичних композицій. Очолив п`ятірку найпопулярніших треків серед жителів України Alejandro американської співачки Lady Gaga



Корреспондент.net

