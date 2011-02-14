Українці шукали в Google напередодні Дня закоханих пісні Діми Білана
Топ-20 пісень про кохання
Компанія Google склала рейтинг Топ-20 пісень про кохання, які найчастіше шукали українські користувачі напередодні Дня Святого Валентина.
З великим відривом лідирує пісня Діми Білана Я просто люблю тебя. Друге місце посіла пісня молодої української виконавиці Маші Собко Я тебя люблю.
На третьому місці розташувалася нова композиція від Ірини Білик Моя любовь, на четвертому - Віра Брежнєва з композицією Любов спасет мир. Замикає першу п`ятірку Олександр Сєров із піснею Я люблю тебя до слез.
Шосту сходинку посіла Аліна Гросу з піснею Прости мене моя любовь, сьому - Глюкоза з композицією Вот такая любовь, восьму - Вечная любовь Дениса Майданова, дев`яту - романс Я не люблю вас і люблю, десяту - Лара Фабіан з піснею Любовь похожая на сон.
У Топ-20 пісень про кохання, які найчастіше шукають українці в Google, також увійшли:
11. Іонел Істраті - Люблю тебя
12. Ірина Круг - Тебе моя последняя любовь
13. ГіллерА - Я люблю тебя
14. Жасмин - Здравствуй новая любовь
15. Ірина Білик та Ольга Горбачова - Люблю его
16. Сергій Лазарєв - Зачем придумали любовь
17. Тіна Кароль - Люблю его
18. Олександр Пономарьов - Я люблю тільки тебе
19. Віталій Козловський - Тільки кохання між нами
20. Гайтана - Дивне кохання
Нагадаємо, що в грудні 2010 року сервіс Яндекс.Музика склав український чарт найпопулярніших музичних композицій. Очолив п`ятірку найпопулярніших треків серед жителів України Alejandro американської співачки Lady Gaga
Корреспондент.net