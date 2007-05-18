На «прогулянці мрійника» Леонід Кучма побував разом з Іваном Михайловим

Презентацію виставки картин молодого талановитого художника Івана Михайлова «Прогулянка мрійника», що відбулася у Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна», також відвідав всесвітньо відомий художник Нікас Сафронов.

Під час презентації засновник Фонду Леонід Кучма вручив художникові грант у розмірі 5 тисяч гривень, висловивши сподівання, що це допоможе Іванові впевненіше здійснювати перші творчі кроки.

Експозиція «Прогулянка мрійника» презентує станкові твори різних пepioдiв життя. Більшість картин експозиції присвячена українським Карпатам, батьківщині самобутньої гуцульської культури, їхній незабутній природі та людям. Мальовничі краєвиди, які випливають наче з народних легенд, наділені особливою емоційною насиченістю. Однією з основних тем цього циклу робіт виступають зображення музик з їхніми унікальними за звучанням i декоративним оздобленням інструментами. Також представлено картини, створені з натури під час творчих мандрів горами. Кольором Михайлов передає зміст, головну суть, а також темперамент гуцульської музики, ніжної та пристрасної водночас. Художник насолоджується не лише зовнішньою привабливістю етнографічних особливостей цієї місцини, він втілює особливе враження від реальних спостережень, показує своє сприйняття, захоплення від побаченого.

Особливий погляд, на здавалося б традиційні сюжети, присутній і в останніх роботах художника. Тема едемського саду використовувалась багатьма художниками світового мистецтва. Свій «Сад Едем» Михайлов зображує вночі, використовуючи лише кілька кольорів у своїй палітрі, він вводить глядача в міфічний, навіть містичний простір полотна. У роботі відсутні і дія, і напруга, що притаманні цьому сюжету, її середовище наповнене тривожним передчуттям майбутнього вигнання з раю. Відчуття таємничості пронизує весь твір, змушує пильно вдивлятися в туманні образи картини, які, ніби за мить, можуть зникнути. Іван Михайлов запрошує на прогулянку живописними доріжками в світ яскравих вражень, роздумів, фантазій.

Художник працює в таких видах образотворчого мистецтва, як станковий та монументальний живопис, а також в станковій та книжковій графіці.

Коштом Фонду «Україна» видано каталог художника з метою гідної презентації України під час Днів української культури у Франції «Погляд з України», які відбулися у Парижі в березні 2007 року. Метою акції було ознайомлення європейської спільноти з мистецькими та духовними надбаннями сучасної України.