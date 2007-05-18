Esthetic Education і ТНМК їдуть на `Сігет`

Групи «Танок на Майдані Конго» та Esthetic Education виступлять як представники України на популярному угорському фестивалі Sziget, який відбудеться на початку серпня в Будапешті.

Організатори Sziget Festival ставлять за мету ознайомити відвідувачів фестивалю зі всією різноманітністю європейської музики, тому традиційно включають у концертну програму популярних артистів з різних куточків Європи. Цього року Sziget «заглиблюється» на схід, надаючи 20 з 80-ти вакансій, заброньованих для зарубіжних виконавців, музикантам зі Східної Європи.

Спочатку планувалося, що Україна буде представлена одним колективом, проте в останню мить дирекція «Сігета» вирішила зробити виключення і запросити на фестиваль відразу дві групи. Esthetic Education виступлять на Wan-2 сцені «неформату», а «Танок на Майдані Конго» - на «східноєвропейській» Bahia. Про це повідомив на прес-конференції, яка відбулася 18 травня в Києві, програмний директор Sziget Festival Йожеф Кардаш. «А якщо врахувати українське коріння Gogol Bordello, то і цілих три!» - пожартував пан Йожеф.

За словами представника дирекції «Сігета», головними критеріями відбору груп на участь у фестивалі були «якість й оригінальність». «Нас приємно здивував хіп-хоп українською», - сказав, зокрема, про ТНМК Йожеф Кардаш. У той же час програмний директор зазначив, що із задоволенням розширив би український «десант», але - фестиваль не гумовий і покликаний у першу чергу представляти вітчизняну сцену.

Також на зустрічі з журналістами була анонсована акція, направлена на розвиток культурно-музичних зв`язків між Україною та Угорщиною. За ініціативою агентства «Initia Event Management» і за підтримки OTP Bank і Посольства Угорщини в Україні в Києві впродовж весни-літа в Києві пройдуть концерти трьох угорських груп, учасників Sziget-2007. Першими в столицю України 20 травня приїде група Brains, в червні відбудеться виступ Anselmo Crue, а третій учасник буде оголошений пізніше. Сторони сподіваються, що подібний музичний «взаємообмін» надалі стане традиційним і дозволить українцям більше дізнатися про сучасну музичну сцену свого географічного сусіда, ну а угорцям - познайомитися з кращими представниками української музики.

Sziget Festival, що святкує цього року 15 років своєї діяльності, є на сьогоднішній день одним з найбільших і популярних фестивалів у Європі, що щорічно збирає сотні тисяч меломанів з різних країн. Він традиційно проводиться на острові Обуда на Дунаї в центрі Будапешта. Цього року «Сігет» проходитиме з 8 по 15 серпня. Серед тих, що підтвердили свою участь в програмі - Пінк, Nine Inch Nails, Tool, Chemical Brothers, Faithless, The Killers, Mika, Шинейд О`коннор і багато інших визнаних зірок світової музики.

За матеріалами music.com