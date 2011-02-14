Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко стала героїнею японського мультсеріалу.

Одна з японських студій випустила комедійний мультиплікаційний серіал, героями якого стали реальні світові політики.

За сюжетом мультфільму, відомі політики правлять світом, грунтуючись на правилах давньої японської гри. Війни, мирні угоди, економічні договори, корупція, злочинність — все це контролюється правилами гри.

Крім Тимошенко, героями мультсеріалу також стали прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, колишній президент США Джорж Буш та інші відомі світові політики.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року журнал Esquire включив Тимошенко до списку найпривабливіших жінок світу.

УРА-Информ

