Музей радянського дитинства - це задум керівництва місцевого дитячого парку відпочинку, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Тут усе нагадує про минулі 70-ті та 80-ті: радянські ігрові автомати, підбірка старих магнітофонів, радіоприймачів та програвачів вінілових платівок, муляж автомата АК-47, піонерська, комсомольська та комуністична партійна атрибутика.

Замість шпалер тут наклеєна газета Правда із розлогими звітами засідань політбюро СРСР.

"Коли я зайшов сюди, то був вражений, зокрема, різними знаменами Компартії СРСР. Гадаю, дорослі люди із задоволенням пригадають тут свою юність та дитинство", - вважає один із відвідувачів музею пенсіонер Володимир Холмогоров.

Крім того у Севастополі приймають у піонери учнів молодших класів. Зокрема, цим займається голова Союзу місцевих дитячих організацій Валентина Ситник.

Церемонія - така ж, як і тоді, у дитинстві Валентини Ситник. Наставник командує: "Піонери, будьте готові!", у відповідь 10-річні діти хором відповідають: "Завжди готові!".

Як повідомлялось, західна преса та західні інституції занепокоєні згортанням демократичних процесів в Україні та відзначають, що країна повертається в радянське минуле. Про це заявив колишній надзвичайний та повноважний посол України в США Юрій Щербак.

ТСН