Алек Болдуїн отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді

Американський актор Алек Болдуїн в понеділок отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді, пише видання Beverly Hills Courier.

Болдуїн, який за свою 30-річну кар`єру в кіно здобув дві статуетки Emmy, три Золотих глобуси і п`ять нагород Американської гільдії кіноакторів, дебютував у кіно в 1980, знявшись у серіалі. Широке визнання актор отримав після появи в телесеріалі Тиха пристань.

Кар`єра 52-річного актора у великому кіно почалася в 1987 році з невеликій ролі у фільмі Божевілля вулиць (Forever, Lulu). Відтоді актор встиг з`явитися в більш ніж 60 кінофільмах.

Партнером Болдуїна на зйомках відомого фільму Звичка одружуватися (The Marrying Man) стала Кім Бейсінгер - згодом його перша дружина. За роль у драмі про гравця Гальмо (The Cooler) актор був номінований на Оскар, Золотий глобус і приз Американської гільдії кіноакторів.

Серед останніх робіт Болдуїна - роль колишнього чоловіка головної героїні, яку зіграла Меріл Стріп, у фільмі Прості труднощі (It`s Complicated).

Наприкінці січня актор отримав статуетку Американської гільдії кіноакторів за роль у ситкомі 30 Rocks.

Болдуїн також відомий як затятий захисник тварин: він дотримується вегетаріанства і активно підтримує організацію PETA, яка бореться за права тварин.



РИА Новости

