На Берлінале показали українсько-німецький фільм про Чорнобиль

14 лютого, на 61-му Берлінському міжнародному кінофестивалі відбувся показ фільму Олександра Міндадзе В суботу (Україна - Росія - Німеччина). Фільм бере участь в основному конкурсі фестивалю.

У прес-конференції взяли участь більше 50 ЗМІ, а також творча група у складі режисера Олександра Міндадзе, продюсерів Олега Кохана, Олександра Роднянського і Матіаса Еше, а також акторів Антона Шагіна, Світлани Смирнової-Марцінкевич і В’ячеслава Петкуна.

За визнанням більшості зарубіжних журналістів, для них став справжнім одкровенням той факт, що реакція головних героїв на катастрофу показана через нестримну масову радість, бажання розчинитися у святі, аби не було так страшно.

Один з оглядачів Берлінале Стефаа Лен зазначив, що реальна драма фільму перетворюється на трагікомічний танок на краю вулкана. Цей погляд на людську реакцію в умовах невидимої небезпеки змушує серце завмирати. Адже і зараз подібні небезпеки продовжують переслідувати нас у формі терористичних і ядерних загроз.

"Що дійсно цікавило мене - так це те, чому люди, які знали про катастрофу, не залишали місто. Можливо тому, що небезпека була невидима, - зазначив режисер фільму Олександр Міндадзе. - Я дізнався про Чорнобиль, будучи на зйомках фільму Плюмбум у Мінську. Я пам’ятаю, як ми пили тоді червоне вино і не усвідомлювали ступеню небезпеки, яка панувала довкола. Так само як і герої нашого фільму".

"Чим більше у фільму продюсерів з кількох країн, тим більші його шанси на світовий прокатний успіх, - зазначив український продюсер Олег Кохан. - Те, що наша творча група об’єднує людей з різних країн - закономірно. Це локальна історія про глобальну катастрофу.. І незалежно від того, чи маєш до неї відношення чи ні, ти проживаєш її разом з героями".

Прем’єра і прокат фільму В суботу в Україні і Росії заплановані на весну 2011 року.

Нагадаємо, що 61-й Міжнародний берлінський кінофестиваль стартував 10 лютого і продовжиться до 20 лютого 2011 року. До основного конкурсу увійшло більше 20 фільмів, у тому числі, і картина В суботу.

В рамках Берлінале на кіноринку також відбудеться презентація трейлера першого українського 3D-фільму Люблю і крапка, який вийде у прокат 7 квітня 2011 року.



Корреспондент.net

