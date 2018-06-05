На найсолодшому Святі у Львові витратили три тонни шоколаду

Упродовж чотирьох днів – з 11 по 14 лютого львів’яни та гості міста у Львівському Палаці мистецтв побачили низку яскравих заходів, які відбулися на Святі шоколаду. На четвертий рік проведення, цей захід став наймасштабнішим за розміром, проведенням акцій та кількістю відвідувачів.

За словами організатора дійства Андрія Сидора, на організацію свята було витрачено близько трьох тонн шоколаду. А відвідали солодке свято більше десяти тисяч осіб.

Урочисто відкрив перший день «Свята Шоколаду» відомий італіський тенор Робертіно Лоретті, востаннє він приїжджав на Україні 12 років тому. Мер Львова подарував Роберто Лоретті його шоколадний портрет, який той спробував на зуб, щоб пересвідчитися, чи шоколад справжній.

Також у цей день відбувся показ мод від «Львівської майстерні шоколаду» та дизайнерки Уляни Барабаш. Львівська дизайнерка продемонструвала оригінальну шоколадну колекцію «handmade».

Наступного дня над створенням шоколадного міста працював відомий шоколатьє України Валентин Штефаньо. Разом із скульпторами-кондитерами йому вдалося збудувати шоколадне місто-мрію із залізницею та різноманітними пам’ятками архітектури – від львівської Ратуші до Ейфелевої вежі. 12 лютого на Святі шоколаду ще й встановили український рекорд, який зафіксували представники Книги рекордів України. З 15 тисяч шоколадних доміно виклали велике серце та окремо – логотип свята.

Третій день Свята шоколаду став знаковим для усіх прихильників солодкого, адже всі вони мали змогу покуштувати величезний шоколадний торт. А ще спеціальний гість – шоколатьє з Росії Едуард Лєбедєв, провів майстер-класи з виготовлення якісного шоколаду та фігурок з нього.

14 лютого, кульмінацією забав стало святкування Дня усіх закоханих. А закрив IV Свято шоколаду виступ джаз колективів.

Ольга Швед, Львів

Фото УНІАН