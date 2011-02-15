Фільм про Ходорковського викликав ажіотаж на Берлінському кінофестивалі

На Берлінале з аншлагом відбулася світова прем`єра фільму Ходорковський Кирила Туші: кінозали не змогли вмістити всіх охочих подивитися стрічку про екс-главу нафтової компанії ЮКОС і найвідомішого російського ув’язненого.

Фільм не увійшов до основного конкурсу фестивалю і був показаний в програмі Панорама. Перший показ фільму припускав загальний перегляд для глядачів і журналістів, але для преси було виділено всього 40 місць і більшість обурених представників ЗМІ не змогли потрапити всередину.

Другий показ був запланований в іншому кінотеатрі, і черга бажаючих потрапити на фільм вишикувалася на сходах і розтягнулася на три поверхи, у залі до початку перегляду не залишилося вільних місць.

В анотації до фільму йдеться про "одіссею Ходорковського",який пройшов шлях від комсомольського лідера до капіталіста і став згодом найвідомішим ув`язненим у Росії.

Стрічка Ходорковський розповідає про "одіссею Ходорковського", який пройшов шлях від комсомольського лідера до капіталіста і став згодом найвідомішим ув`язненим у Росії.

"Я не прагнув ні зробити з нього диявола, ні святого. Моє враження про нього змінювалося протягом роботи, і я спробував передати це в фільмі", - розповів журналістам після перегляду стрічки режисер Туші.

Фільм складається з безлічі інтерв`ю: екс-глава МЗС ФРН Йошка Фішер, підприємець Леонід Невзлін, адвокати Ходорковського - Антон Дриль, колишній адвокат Дмитро Гололобов, шеф-редактор видавничого дому КоммерсантЪ Андрій Васильєв, колишні співробітники організованою ЮКОСом громадської організації Открытая Россия Ірина Ясіна та Олександр Осовцов, перша дружина Ходорковського Олена, його мати і старший син, а також багато інших, включаючи його колишнього співкамерника.

У інтерв`ю вони розповідають про Ходорковського, свій досвід спілкування з ним і про своє бачення історії його життя.

Фільм починається з панорами сибірської рівнини і зйомок підлітків, які запитують, чи знають вони, хто такий Ходорковський. Хлопчик відповідає, що знає - це та людина, яка "вкрала багато грошей у Росії", дівчинка говорить, що нічого про нього не чула. Завершується фільм схожою панорамою.

Знімальній групі також вдалося зняти інтерв`ю з Ходорковським у суді - через скло він відповідає на декілька запитань. У фільм потрапили також юнацькі фотографії та сімейне відео Ходорковського.

Паралельно в закадровому тексті розкриваються деталі роботи над фільмом. Зокрема, режисер розповідає про свої неодноразові безрезультатні спроби проінтерв`ювати високопоставлених російських політиків - у фільмі, дійсно, немає жодного такого інтерв`ю.

"Ніхто не хотів говорити про Ходорковського. Хтось боявся втратити ділові контакти, хтось питав, хто мені заплатив", - повідомив Туші.

За словами представників проекту, випуск у широкий прокат фільму не планується.

Берлінська аудиторія удостоїла стрічку гучними оплесками.

Нагадаємо, що в переддень Берлінського кінофестивалю з офісу режисера Кирила Туші були викрадені матеріали фільму Ходорковський, включаючи фінальну версію. Однак показ стрічки став можливим завдяки тому, що в організаторів фестивалю збереглася копія фільму.

РИА Новости