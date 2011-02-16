16 лютого в історії

1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.

У 1918-му проголосили Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.

1923 року археологічна експедиція англійців очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.

1968 року у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з`явилася перша телефонна служба порятунку — 911.

У 2005 році набув чинності Кіотський протокол.

Кіо́тський протоко́л — міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Протокол зобов`язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року. На сьогоднішній день підписали та ратифікували протокол 187 країні, в тому числі більшість промислово розвинутих країн, крім США, які підписали але не ратифікували угоду.

Народилися:

У 1813-му — Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург ("Запорожець за Дунаєм")

1909 року народився Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald`s".

1942 рік — Кім Чен Ір, керівник КНДР (з 1997 року ).

Генеральний секретар Трудової партії Кореї, Верховний Головнокомандувач Корейської народної армії (четвертої за чисельністю армії в світі) голова Державного Комітету оборони КНДР, син "великого вождя" Кім Ір Сена. На відміну від батька має титул "Великий керівник", раніше, до смерті батька — "Улюблений керівник" . Його часто називають також "Полководцем".

У 1959-му народився Джон Патрік Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу.

ТСН