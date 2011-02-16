Цикл джазових концертів "Тема з варіаціями. Live"

"Майстер Клас"

16 лютого о 20.00 в Культурно-освітньому центрі "Майстер Клас" (вул. Лаврська, 16 (вул. І.Мазепи, 34) – 48-й концерт авторського проекту Олексія Когана "Тема з варіаціями. Live". Квартет Віктора Соломіна з програмою "У пошуках П’яццолли": Віктор Соломін – домра Олексій Боголюбов – піано Сергій Охрімчук – скрипка Валентин Корнієнко – контрабас. Вхід – 40 грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter