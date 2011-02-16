Цикл джазових концертів "Тема з варіаціями. Live"
12:08, 16 лютого 2011Культура
0 0
"Майстер Клас"
16 лютого о 20.00 в Культурно-освітньому центрі "Майстер Клас" (вул. Лаврська, 16 (вул. І.Мазепи, 34) – 48-й концерт авторського проекту Олексія Когана "Тема з варіаціями. Live".
Квартет Віктора Соломіна з програмою "У пошуках П’яццолли":
Віктор Соломін – домра
Олексій Боголюбов – піано
Сергій Охрімчук – скрипка
Валентин Корнієнко – контрабас.
Вхід – 40 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter