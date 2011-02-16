Цикл джазових концертів "Тема з варіаціями. Live"

12:08, 16 лютого 2011
Культура
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"Майстер Клас"

16 лютого о 20.00 в Культурно-освітньому центрі "Майстер Клас" (вул. Лаврська, 16 (вул. І.Мазепи, 34) – 48-й концерт авторського проекту Олексія Когана "Тема з варіаціями. Live".

Квартет Віктора Соломіна з програмою "У пошуках П’яццолли":

Віктор Соломін – домра

Олексій Боголюбов – піано

Сергій Охрімчук –  скрипка

Валентин Корнієнко – контрабас.

Вхід – 40 грн.

 

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