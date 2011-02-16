Ступка повернувся до Києва після операції

"Бульба всієї Русі" – 69-річний Богдан Ступка, якого днями прооперували в Мюнхені (на лікування актора Кабмін виділив 550 000 резервних гривень), днями повернувся до Києва.

При цьому рідні та близькі Богдана Сильвестровича говорити про його стан здоров`я відмовляються. Сам же Ступка на дзвінки не відповідає.

При цьому, як вдалося дізнатися у театрі Франка, з поверненням на сцену актор вирішив зачекати, пише "Сегодня".

"Ні, у нас він ще не з`являвся, – розповіли в театрі. – І коли прийде, ми навіть не в курсі". Про всяк випадок спектаклі за участю Ступки на деякий час прибрали з репертуару.

Найближча постановка з ним запланована на квітень. Хоча друзі і знайомі актора запевняють, що йому дійсно стало набагато краще.

А ось 75-річний Олег Табаков, якого нещодавно госпіталізували з серцем, поправки чекати не став, і попри заборони лікарів, поїхав на гастролі зі своїм театром. Махнувши при цьому рукою, мовляв, чому бути – того не минути.

Гуморист з"Городка" Ілля Олейников виявив більше розсудливості: потрапивши до лікарні через проблеми з судинами, він вважав за краще провести там тиждень"під капельницею".

ТСН