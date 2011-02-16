У нацистській Німеччині існувала технологія 3D

Два фільми, зроблених в 1936 році в технології 3D, виявив у берлінських архівах австралійський режисер Філіп Мора. Раніше вважалося, що цю технологію винайшли в Голлівуді в 1950-х роках.

"Фільми зняті на 35-міліметрову плівку, ймовірно, двома об`єктивами, перед якими, ймовірно, встановлювалася призма. Вони були випущені однією з незалежних студій на замовлення міністерства пропаганди, на чолі якого стояв Геббельс", - цитує видання слова Мори.

Обидві картини - тривають приблизно по півгодини. Одна з них є мюзиклом, де дія розгортається на заміському пікніку, а найефектніша сцена включає в себе бризки жиру від смаженої ковбаси, що летять у бік глядача. Другий фільм - про розваги шістьох подруг-старлеток.

Режисер пояснив, що в усіх документах стрічки описувалися як "просторові" (Raum Fulm), а тому досі ніхто не здогадувався, що йдеться саме про технології 3D, яку, як раніше вважалося, винайшли в Голлівуді в 1950-х роках.

"Якість у цих фільмів просто вражаюча", - захоплюється Мора, який зараз працює над документальною картиною про історію Третього рейху. Він переконаний, що в німецьких архівах ховається ще чимало 3D-матеріалів і має намір продовжити розшуки.

Філіп Мора відомий як автор фільмів "Свастика" (Swastika, 1973), "Скажений пес Морган" (Mad Dog Morgan, 1976), "Детектив Ар Деко" (Art Deco Detective, 1994), "Дорогоцінна знахідка" (Precious Find, 1996 ). Зараз він збирається знімати тривимірну біографію Сальвадора Далі.

ТСН