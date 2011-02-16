Закриття української школи в Донецьку: батьки погрожують самоспаленням

У Донецьку батьки дітей, які навчаються в українській школі №111, заявляють про готовність до самоспалення у разі закриття цього навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить напис на плакаті, з яким батьки прийшли сьогодні до будівлі Петровської районної ради, де на сесії мало обговорюватися питання про закриття школи №111, і якій навчаються їхні діти.

Ініціативна група з батьківського комітету в кількості 14 людей прийшла до райради з плакатом: «Якщо нас не почуєте, ми себе підпалимо, але школу №111 закрити не дамо».

За словами батьків, вчора вони зустрічалися з головою Петровської районної ради Станіславом ПОЛНИМ, але їхні переговори «нічого не дали». За словами батьків, що С.ПОЛНИЙ сказав, що грошей в бюджеті на утримання школи немає. Батьки відзначили, що його підтримала і завідувачка районного відділу освіти Лариса ФЕОФАНОВА, яка пояснила, що «економічно і географічно вигідно закрити саме цю україномовну школу, наповнену на 57%». Керівники району сказали батькам, що школу планують перепрофілювати під готель, або виш, або резервний дитячий садок. Разом з тим, за словами батьків, жителі району знають, що днями губернатор області Анатолій БЛИЗНЮК заявив на прес-конференції, що в регіоні цього року планується закриття трьох вишів, тому відкриття нового вишу «не узгоджується з політикою обласної влади». Відкриття резервного дитячого садку також недоцільно, оскільки в районі вже є раніше закрита школа №109, і є будівля колишнього дитячого садку, де поки що розміщується «швидка допомога», вважають батьки.

«Це шкурницьке питання. Районний відділ освіти зараз веде підрахунки про наповнюваність шкіл. Наша школа виглядає не гіршою за інших, у неї наповнюваність вище 50%, і це не 30%, як потрібно для закриття школи. Тут просто потрібна територія — у нас дуже зручна територія, в центрі району, двір хороший, школа тепла. Тому тут зовсім інший інтерес», - переконані батьки.

За їхніми словами, влада району не обіцяла переглянути питання про закриття 111-ї школи. «Ні, нам не обіцяли. Нам просто кажуть, що ми всією школою, всім класом переходимо до російськомовної школи №101. Але це ж ясно і зрозуміло, що цього не буде, тому що батьки тоді розберуть дітей по різних школах, і вчителі залишаються без роботи. Оскільки вони нам розповідають ці казки для дорослих, ми в них вже не віримо», - пояснили батьки.

На питання УНІАН про те, які будуть їхні подальші дії у разі ухвалення на рівні району рішення про закриття 111-ї школи, батьки відповіли: «А далі наші дії — підемо до керівництва області, міста.. І там підпалимо себе. Палитимемо. Біля виконкому. Що робити, якщо нас не чують».

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Разом з тим заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що влада планує закрити і ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.

8 лютого в Донецьку відбувся мітинг-протест учнів української школи № 136 та їхніх батьків проти закриття цього навчального закладу.

У мерії Донецька закликали політиків «не розпалювати пристрасті» навколо закриття шкіл у місті.