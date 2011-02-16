Названо володарів премії за кращий в літературі опис сексу

Американський інтернет-журнал Salon назвав володарів премії за кращий опис сексу в літературі. Перше місце було віддане Джеймсу Хайнсу за уривок з роману "Наступний" (Next).

Усього журі вибрало вісім кращих сцен. На другому місці опинився опис сексу в романі Джонатана Франзена "Свобода" (Freedom), на третьому місці Джошуа Ферріс і роман "Безіменний" (The Unnamed). Також у числі авторів кращих сексуальних сцен опинилися Джим Керрол, Джілліан Вайзе, Дженніфер Гилмор та інші письменники.

Усі лауреати премії – американські письменники. Журі вибирало сцени тільки з тих романів, які були опубліковані в 2010 році. Жоден з романів не перекладений російською чи українською мовою.

Премія за кращий опис сексу вручалася вперше. До складу журі входили американські літературні критики і письменники Мод Ньютон, Уолтер Кірн і Луіс Байярд, а також журналістка Salon Лора Міллер. Вибираючи переможців, журі керувалося такими критеріями, як краса мови, переконливість і новизна.

Вручати премію за кращий опис сексу колектив журналу вирішив за аналогією з премією за гірший опис сексу, яку щорічно з 1993 року присуджує авторитетний британський журнал Literary Review. Планується, що премія журналу Salon також вручатиметься щорічно.

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