У Донецьку зняли питання про закриття української школи

В Донецьку депутати Петровського районної ради поки зняли з порядку денного сесії питання про закриття української школи № 111.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили батьки учнів, які сьогодні брали участь в пікетуванні райради, вимагали не закривати українську школу №111 і загрожували самоспаленням у разі розв’язання питання не на їх користь.

За їх словами, депутати райради швидко відреагували на їх пікет і зняли з розгляду сесії питання про закриття даного навчального закладу. Батькам оголосили, що питання знято у зв`язку з тим, що «воно не до кінця опрацьоване», тому його «відправлять на доопрацювання в депутатські комісії райради».

Профільна комісія райради з питань освіти розгляне можливість закриття школи № 111 вже цієї п`ятницю, 18 лютого, а потім це питання обговорюватиметься і в інших комісіях райради. Тільки після обговорення це питання про закриття навчального закладу буде винесене на наступну сесію районної ради, пояснили батькам депутати Петровського райради.

За словами батьків, дату проведення наступної сесії райради їм поки не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку батьки дітей, які навчаються в українській школі № 111, сьогодні заявили про готовність самоспалення у разі закриття цього навчального закладу.

Про це свідчив напис на плакаті, з яким батьки прийшли сьогодні до будівлі Петровської районної ради, де на сесії мало обговорюватися питання про закриття школи № 111, в якій навчаються їх діти.

Ініціативна група з батьківського комітету у кількості 14 осіб прийшла до райради з плакатом: «Якщо нас не почуєте, ми себе підпалимо, але школу № 111 закрити не дамо».