17 лютого в історії

Сьогодні відзначають День спонтанного прояву доброти.

Свято було засноване зовсім недавно міжнародними благодійними оранизаціями. Вважається, що в цей день людям треба намагатися бути не просто добрими, а добрими безмірно, безкорисно.

У 1795 році в Англії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.

1852 рік — для публіки вперше відкрли художнє зібрання петербурзького Ермітажу.

Основою музею стала колекція картин, закуплена російською імператрицею Катериною II в Німеччині в 1764 році.

1876 року Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.

В 1947-му радіостанція "Голос Америки" провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.

В рамках пропагандистської кампанії радіостанція "Голос Америки", заснована в 1942 році для роз`яснення американської політики і підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз. На думку самих же американців перша програма виявилась вкрай невдалою - сухий виклад поточних подій, розповідь про політичну систему США і обговорення властивостей "нового синтетичного матеріалу пирібензаміну" на фоні еклектичного музичного ряду при поганій якості звучання наврядчи справила враження на радянську аудиторію. Лише з початку 1960-х після кардинальної технічної переоснащеності "Голос Америки" стала однією з найпопулярніших радіостанцій в СРСР.

1996 — у шестиматчевому турнірі, який тривав протягом тижня, чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров з рахунком 4-2 обіграв шаховий суперкомп`ютер Deep Blue компанії IBM.

Це був перший випадок, коли машина не виграла партію у діючого чемпіона світу. Наступного року у матчі-реванші переможцем вже вийшов комп`ютер.

2008 року Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 46 держави.

17 лютого народилися:

У 1918-му народився Володимир Щербицький, український політичний діяч, перший секретар ЦК КПУ (1972-89 років).

В 1943 році народилася Раїса Недашківська, українська акторка театру та кіно (к/ф "Комісар", "Роксолана").

1963 рік — Майкл Джордан, американський баскетболіст.

Джордана часто називають найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів, багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди "Чикаго Буллз", дворазовий олімпійський чемпіон, відомий також як "Його повітряність".

За свою кар`єру в НБА провів 1072 гри, його доробок зай цей час склав 32292 очка, 6672 підбирання, 5633 результативні передачі, 2514 перехоплень та 893 блокшоти. Олімпійським чемпіоном Джордан ставав у 1984 році у статусі аматора та в складі "Дрім тім" в 1992 році вже в статусі професіонала.

1981року — Періс Хілтон, американська акторка й фотомодель, колишня спадкоємиця імперії Hilton Place.

Популярність їй принесли телесеріал "Просте життя" (у якім вона зіграла з подругою Ніколь Річі) та скандальне світське життя, кілька разів Періс Гілтон очолювала хіт-паради знаменитостей, що найгірше вдягаються. Гілтон випустила власну біографію "Сповідь спадкоємниці", створила свій однойменний аромат і колекцію прикрас The Paris Hilton Collection. У серпні 2006 року вийшов її дебютний альбом Paris. У червні 2007 року відбувала тюремне покарання за водіння автомобілем у нетверезому стані.

ТСН