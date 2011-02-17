У столиці з'явиться Музей українського модерну

У столиці України з`явиться Музей українського модерна. Його планують створити на базі «садиби Мурашка» (вул. Мала Житомирська, 12-14) у рамках проекту відновлення історичного екстер’єру цього кварталу забудовником – ТОВ «Вестіга». Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії “Вестіга”, в експозиції нового культурного об`єкта буде відбито не тільки творчість знаменитого художника й видатного киянина Олександра Мурашка, а й досягнення інших представників українського мистецтва й архітектури першої чверті ХХ століття.

На сьогодні, за даними прес-служби, завершується розробка концепції забудови об`єкта і вже ведуться переговори з провідними українськими архітекторами, котрі мають досвід реалізації таких проектів. «Ми вступили в переговори з архітектурним бюро Олександра КОСТОВЕЦЬКОГО та Юрія ЛОСИЦЬКОГО, - відзначив прес-секретар компанії Олександр КАРАВАЄВ. - Обидва архітектори мають великий досвід реставрації старих будинків зі збереженням стилістики й логіки забудови цілих кварталів у центрі Києва. Ю.ЛОСИЦЬКИЙ – заслужений архітектор України, член-кореспондент Академії архітектури України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, член міжнародної пам’ятнико-охоронної організації ІКОМОС, відомий як автор проектів реконструкції будинків по вул. Володимирській, 4, Володимирській, 47-49, будинку №28 на Андріївському узвозі. А О.КОСТОВЕЦЬКИЙ відновлював Бесарабський квартал, повертав історичну зовнішність будівлям по вул. Десятинній, 4 і Володимирській, 18-20».

Водночас він підкреслив, що забудовник повністю усвідомлює те, що споруди кварталу по вул. Малій Житомирській, 12-14 перебувають у аварійному стані, і зараз ідеться фактично про їх порятунок. Компанія, сказав О.КАРАВАЄВ, зробить усе необхідне, аби запобігти подальшому руйнуванню будівель і зберегти вцілілі конструкції від обвалу. Він також повідомив, що «планується в стислі терміни завершити проектно-дослідницькі роботи, потім провести ряд консультацій з представниками громадськості та творчої інтелігенції Києва».

«Що ж до Музею українського модерну, - сказав він, - то ми вже ведемо переговори з низкою відомих меценатів, які візьмуть під свою опіку цей культурний об`єкт. Таким чином, ми плануємо увічнити не тільки пам`ять Олександра Мурашка, який одним із перших увів українське мистецтво в контекст світового художнього процесу, а й інші незаслужено забуті імена київських діячів образотворчого мистецтва й архітектури».

Керівництво ТОВ «Вестіга», за інформацією прес-служби, завірило громадськість, що всі роботи з реставрації кварталу по вул. Малій Житомирській будуть виконані з урахуванням вимог чинного законодавства з охорони культурної спадщини. А також з урахуванням найкращої міжнародної практики забудови історичного центру європейських столиць.

Довідка. Олександр Мурашко – видатний київський живописець початку ХХ століття, учень Іллі Рєпіна. У 1917 році був одним з ініціаторів створення в Україні Академії мистецтв. Загинув у Києві 14 червня 1919 року за нез’ясованих обставин. «Садибу Мурашка» по вул. Малій Житомирській у Києві збудовано 1858 року, після чого вона неодноразово перебудовувалася. Останніми роками будівля перебувала в запустінні, а також руйнувалася від пожеж.