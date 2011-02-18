Директор "Мистецького Арсеналу": Ющенко не займається музеєм

Глава наглядової ради "Мистецького Арсеналу" Віктор Ющенко не займається проблемами установи.

Про це заявила директор "Мистецького Арсеналу" Наталя Заболотна в інтерв`ю "Делу".

Вона стверджує, що Ющенко не приймає участі в пошуку меценатів для музею і свої кошти у нього не вкладає.

"Знаєте, нещодавно мені намагався додзвонитися добрий знайомий - хотів, щоб я обов`язково увімкнула "Інтер" - програму, де Віктор Ющенко відповідав на запитання, чим він займався дев`ять місяців після президентства", - розповіла директор "Мистецького Арсеналу".

"Віктор Ющенко розповів, що він, нібито, займався "Мистецьким Арсеналом". Що ж... може він думав про нас", – стверджує Заболотна.

У той же час, відповідаючи на питання, кого б вона хотіла бачити в наглядовій раді музею, Заболотна заявила: "Нам потрібна наглядова рада з ефективних людей, а не весільні генерали. Дуже хочеться, щоб цей проект патронував президент, і кожний з наступних. Як у Франції Центр Помпиду. Це світова практика".

Разом з тим, Заболотна не проти того, щоб "Мистецький Арсенал" фінансували бізнесмени Ринат Ахметов і Дмитро Фірташ.

"Це питання політкоректності. Я, може, і хотіла б прийти до Рината Ахметова або, наприклад, до Дмитра Фірташа. Але, оскільки ми є державним об`єктом, така ініціатива мені здається, повинна виходити не від мене", – зазначила директор.

Українська правда